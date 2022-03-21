Львівська обласна військові адміністрація оприлюднила перелік недобросовісних перевізників, які завищують вартість перевезення до кордону з Польщею. Цими перевізниками займаються правоохоронці, повідомила у понеділок, 21 березня, прес-служба ОВА.

«На адресу Львівської обласної військової адміністрації надійшов лист Львівського міського голови стосовно недобросовісних перевізників, які здійснюють перевезення внутрішньо переміщених осіб до Республіки Польща або до міжнародних контрольно-пропускних пунктів Львівської області за необґрунтовано завищеними тарифами», – вказано у повідомленні ЛОВА.

Йдеться про таких перевізників як ТзОВ «Голден Плюс Транс», ТзОВ «Люкс-Рейзен», ТзОВ «ТрансТемпо», ПКП «Денисівка-Авто», ТзОВ «Автокомбінат-1», ПП «Модультранс».

«У відповідь на лист міського голови ми скерували звернення в правоохоронні органи – Бюро економічної безпеки, а також в Укртрансбезпеку. Сподіваюсь, що правоохоронці нададуть належну правову оцінку перевізникам, які завищували вартість для перевезень переселенців. Наголошую, не допустимо наживатись на чужій біді, зараз ми навпаки маємо об’єднуватись і допомагати», – зазначив заступник начальника Львівської ОВА Юрій Бучко.

Нагадаємо, люди, які прибувають до Львова і мають намір їхати за кордон, можуть скористатись безкоштовним евакуаційним потягом у Перемишль та Хелм, а також у Чоп на Закарпатті (з подальшим перетином кордонів з ЄС). Також від Головного залізничного вокзалу та усіх інших станцій Львівщини курсують евакуаційні автобуси до пунктів пропуску.