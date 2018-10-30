У Львові виступив легендарний Нік Вуйчич за підтримки компанії Avalon Inc.

Він народився без рук та ніг, але не здався і своїм прикладом надихає інших. Всесвітньовідомий мотиваційний спікер Нік Вуйчич вже вшосте в Україні. За підтримки компанії Avalon Inc. вперше австралієць завітав до Львова.

«Компанія Avalon Inc. завжди намагається підтримувати заходи, які важливі для міста, для людей, для львів’ян. Такі події надихають, такі події дають змогу людям мріяти, розвиватися, рости та відчувати життя», – сказала керівник відділу маркетингу компанії Avalon Inc. Юлія Лебедєва.

На виступ Ніка Вуйчича збираються тисячі людей. Юлія на такій лекції вже втретє. Цього разу жінка хоче отримати автограф і подякувати Ніку, що свого часу допоміг їй не впасти духом.

«Його проповіді допомогли мені зрозуміти, що в житті головне ніколи не опускати рук, не здаватися, шукати можливості. Фокусуватися не на тому, чого ти не можеш, а на тому, що ти можеш», – поділилась львів’янка Юлія Бойко.

Нік Вуйчич виступив із програмою «Життя без обмежень». Говорив про те, як оминути перепони на життєвому шляху, повернути віру до життя або як її не втратити.«Не дозволяйте, щоб успіхи інших людей визначали ваші цінності. І не дозволяйте, щоб те, як люди думають про вас визначало ваше життя. Мої батьки казали: "Ти не можеш робити все, що роблять інші. Але ти не можеш знати, на що ти здатний, поки ти не спробуєш», – сказав мотиваційний спікер Нік Вуйчич.

Зі Львова Нік вирушив у Житомир. А вже 30 жовтня запланований його виступ в Одесі.