Toyota потрапила у ДТП зі Skoda на Городоцькій

У Львові внаслідок ДТП двох автомобілів виникла пожежа. Після зіткнення загорілася Toyota Land Cruiser. Аварія трапилася 22 червня перед опівніччю на вул. Городоцькій.

«Відбулось зіткнення двох автомобілів: Skoda Octavia та Toyota Land Cruiser. Та в автомобілі Toyota Land Cruiser виникла пожежа у моторному відсіку», – повідомили у ДСНС Львівщини.

На місце пригоди виїхали рятувальники. Пожежу загасили о 00:23.

Про травмованих поки немає інформації. Причини та обставини ДТП встановлює поліція.