У Львові внаслідок ДТП двох автівок загорілася Toyota Land Cruiser
Toyota потрапила у ДТП зі Skoda на Городоцькій
У Львові внаслідок ДТП двох автомобілів виникла пожежа. Після зіткнення загорілася Toyota Land Cruiser. Аварія трапилася 22 червня перед опівніччю на вул. Городоцькій.
«Відбулось зіткнення двох автомобілів: Skoda Octavia та Toyota Land Cruiser. Та в автомобілі Toyota Land Cruiser виникла пожежа у моторному відсіку», – повідомили у ДСНС Львівщини.
На місце пригоди виїхали рятувальники. Пожежу загасили о 00:23.
Про травмованих поки немає інформації. Причини та обставини ДТП встановлює поліція.
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