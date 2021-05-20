У четвер, 20 травня, відзначають День вишиванки. Аби передати атмосферу свята у центрі Львова у вбрання з українським орнаментом одягнули античні статуї та фігури левів-охоронців Ратуші. А ще – статую лева, яку встановили до сторіччя ЗУНРу на вулиці Городоцькій.

Ідею акції «Всесвітній день вишиванки» ще у 2006 році запропонувала студентка Чернівецького національного університету Леся Воронюк. Дівчина тоді закликала своїх одногрупників та студентів обрати один день і всім разом одягнути вишиванки.

Сьогодні львів'яни вже традиційно зі свого гардеробу обирають саме одяг із вишиваним орнаментом. У вишиванках влаштовують колективні фотосесії, флешмоби та акції.

Сьогодні на роботу у вишитих сорочках прийшли і ведучі радіо Люкс ФМ. У кожного – різний орнамент та своя історія. До прикладу радіоведучій Лані Квітневій вишиванку подарувала слухачка.

«Вона запросила мене в гості. Я до неї приїхала. Ми потоваришували. І вона мені дозволила в своїй старій скрині пошукати. Мені завжди було цікаво пошукати такі старовинні речі. І я знайшла вишиванку, яку поїли миші, яка вже була геть не до ношення. Але на ній був оцей красивий взір. Це дуже стара вишиванка. Їй вже понад сто років. Я взяла і дала їй друге життя», – розповіла радіоведуча Лана Квітнева.

Уже традиційно у День вишиванки у центрі Львова на пл. Ринок святково вбирають скульптури. Цьогоріч це вишиті сорочки й маски. На вулицях міста у цей день також багато львів’ян у вишиванках. Кажуть, коли одягають вишиванку, відчуття особливі.

«Це настрій, це свято, це Україна, якщо одним словом», – ділиться емоціями львів’янка. А інша додає: «Це свято духовності, національного відродження, патріотичні якісь ноти озвучуються, коли ти вдягаєш вишиванку».

Святково виглядають і водії міських маршруток. Кажуть, пасажири їхню нову форму оцінили схвально. І так працювати веселіше.

«Всі наші хлопці їздять у вишиванках. Усі водії об'єднані. Все так, як має бути. То дійсно є національне надбання, люди тішаться. А ще, якщо б АТП дало форму-вишиванку, то би було взагалі чудово», – каже водій маршрутки пан Остап.

У вишиванках сьогодні обслуговують клієнтів і деякі заклади харчування. Персонал одного з ресторанів у центрі міста таку традицію підтримує ще з часу відкриття. Вишиванку одягають і на День незалежності України.

«Вона створює святковий настрій, хочеться працювати і обслуговуєш гостей набагато краще. До нас багато туристів приїжджає, і вони дуже раді, що ми такі святкові приходимо до них», – розповідає менеджерка ресторану Юлія Красовська.

У різнокольоровому вишитті – і міські депутати. В їхньому арсеналі такої одежі чимало. Кажуть, вишите вбрання їм до вподоби.

«У мене є вишиванка така біла по білому. Вона найцінніша для мене. Ще в 2005 році, коли ми брали з дружиною шлюб, я був у тій вишиванці. Є ще кілька вишиванок, які я сам до того купив», – розповів секретар міської ради Маркіян Лопачак.

«Ми з чоловіком купили такий family look. В нього теж у подібних тонах. Але я маю досить багато різних вишиванок. Є в мене і старовинна, подарована друзями – борщівська, є і сучасні з різних регіонів України», – розповіла депутатка міськради від партії «Голос» Вікторія Христенко.

А депутатка міськради від «Самопомочі» Вікторія Довжик каже: «У мене кольори завжди були традиційні: від білих, червоних, зелених, голубих. А тепер захотілося чогось яскравішого. Моя вишиванка львівської майстрині, тому мені особливо приємно носити таку річ».

Нагадаємо, що День вишиванки в Україні відзначають щорічно у третій четвер травня.

Також пропонуємо вам розмову із дослідницею Оксаною Косміною про історію вишиваного одягу. А для тих, хто вважає, що знає все про нашу вишивку, ми підготували тест, у якому з двох варіантів потрібно вибрати саме українське вишиття.

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