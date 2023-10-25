Військові капелани у Львівській міській раді

Мер Львова Андрій Садовий зустрівся з військовими капеланами та подякував від громади міста за духовну підтримку захисників та захисниць. У прес-службі Львівської міської ради у середу, 25 жовтня, розповіли, що подяки отримали 10 капеланів.

«Ваша місія особлива – бути поруч з нашими військовими. Кожного дня і кожної хвилини нести їм світло і давати підтримку. Особливо, коли важко. Ми з отцем Тарасом Михальчуком бачимося кожного дня, коли прощаємося з нашими Героями. І це найважче, це розриває усе всередині. Дякую вам за ваше служіння – часто нелегке, але таке потрібне», – сказав Андрій Садовий.

Подяки отримали такі капелани:

о. Андрій Хомишин, священик Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла (УГКЦ);

о. Володимир Адамчук, капелан Львівського ліцею ім. Героїв Крут (УГКЦ);

о. Андрій Кончило; військовий капелан, старший інспектор ЛПБА, викладач (ПЦУ);

о. Роман Грабар, капелан 45-ї артилерійської бригади (ПЦУ);

о. Петро Мельник, військовий капелан (ПЦУ);

о. Йосип Голубко, капелан Львівського 7-го прикордонного Карпатського загону (ПЦУ);

о. Ян Заяць, капелан на Яворівському військовому полігоні (РКЦ);

Антон Кочев, військовий капелан (Протестантська церква);

Дмитро Кузьменко, капелан церкви «Нове покоління» (Протестантська церква);

Євген Глиняний, капелан 111-ї бригади (Протестантська церква).

У прес-службі ЛМР додають, що 25 жовтня в Україні відзначають День військового капелана. На законодавчому місці капеланську службу в ЗСУ запровадили торік. Раніше священики підтримували військових на волонтерських засадах.