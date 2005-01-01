У Львові встановили інформаційну дошку польському антикомуністу Яцеку Куроню

За його відкритість до України – шана. Польському політику і державному діячу Яцеку Куроню, який народився у Львові, відкрили пам’ятну дошку. Її встановили у сквері його імені, який найменували у березні цього року – біля Генерального консульства Польщі.

Куронь був польським антикомуністичним діячем, який у 1976 році став співзасновником Комітету захисту робітників. Також брав участь у «Круглому столі» 1989 року, що привів до виборів і зміни влади у Польщі. Після того працював міністром праці та соціальної політики й обирався депутатом сейму. А одночасно цей чоловік був великим прихильником українців, за що ще й удостоївся звання «Почесний громадянин Львова» та «Галицький лицар».

«Яцек хотів змінити світ, щоб він став кращим. Той світ, який є. Тому дуже швидко зайшов у конфлікт з владою. Відсидів у в’язниці добрячих кілька років. Але завжди казав, що в порівнянні з тими вироками, які відсиджували українці, то його 10 років - це мало», – розповіла дружина Яцека Куроня Данута.

Інформаційну дошку про Яцека Куроня відкрили трьома мовами: українською, англійською та польською. Бо він поважав інші народи. І мав інтернаціональну мрію.