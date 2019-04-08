Із Львівського міського еколого-натуралістичного центру викрали тварин

Із центру викрали декоративних кроликів, шиншил, дегу, а також незрячого крука, який вмів розмовляти

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 11:1714490

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Із Львівського міського еколого-натуралістичного центру викрали тварин
фото зі сторінки центру в Facebook
Тварин викрали з кліток, які розташовані надворі

Із Львівського міського еколого-натуралістичного центру, що розташований на вул. Кубанській, викрали тварин – кроликів, шиншил, дегу і навіть спліпого крука.

«Сталась неприємна подія! З жалем мусимо повідомити, що з території Центру були вкрадені тварини, які були улюбленцями дітей: декоративні кролики, шиншили, дегу та незрячий крук, який вмів розмовляти. Є припущення, що тварини викрадені з метою подальшого продажу. Будемо вдячні за допомогу або будь-яку інформацію щодо їх місцезнаходження», – повідомили на сторінці Львівського еколого-натуралістичного центру.

Як повідомив ZAXID.NET директор міського еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович, невідома особа вкрала 8 тварин: 4-х декоративних кроликів, 2 шиншили, 2 дегу, а також незрячого крука, який вмів розмовляти. За його словами, тварини були у вільному доступі для гуртківців центру, клітки не закривались на замки. Тварини були контактними.

«Це сталося в ніч із 3 на 4 квітня. Близько 3 години ночі охоронець почув, що гавкає собака, яка є в нас на території. Охоронець тільки встиг побачити силует людини з мішком. Невідомий переліз через паркан і втік у напрямку Снопківського парку, який межує з нашим центром. Зранку з’ясувалося, що зникли 2 шиншили, 4 кролі, 2 дегу, а також сліпий крук, який від маленького ріс у нас і вже вмів говорити», - повідомив директор міського еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович.

За його словами, вони не зверталися до поліції через те, що клітки із цими тваринами не були закриті на замок, тому що з ними постійно спілкувалися діти, які відвідують центр. Відтак, факт злому відсутній.

«Це тварини, яких нам принесли мешканці. Деяких з них ми лікували, бо вони мали якісь хвороби. Ці тварини не були власністю міста. Вони не перебували на балансі центру. Деяких власники повіддавали нам через алергії чи якісь хвороби. Власники деяких із цих тварин приходили до нас, доглядали їх. Із ними постійно контактували діти, які відвідують центр», - пояснив Ігор Антахович.

У центрі сподіваються на небайдужість львів’ян та просять допомогти з пошуком тварин.

«Просимо всіх небайдужих сприяти у їх поверненні! Будемо вдячні за допомогу або будь-яку інформацію щодо їх місцезнаходження», - зазначив Ігор Антахович.

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