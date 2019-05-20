У Львові за грубе порушення правил дорожнього руху звільнять водія маршрутки

Водія маршрутки №20, який ледь не збив жінку з двома дітьми, та якого допомогли затримати небайдужі свідки, звільнять, про це ZAXID.NET 20 травня повідомила речниця АТП-1 Ірина Рєвунова.

Наразі 34-річного водія уже усунуто від роботи. Причина звільнення – грубе порушення правил дорожнього руху.

Нагадаємо, у неділю, 19 травня, на перетині вул. Суботівська — вул. Повітряна, водій не пропустив пішоходів на регульованому пішохідному переході та ледве не збив жінку з двома дітьми. Після порушення водій продовжив рух, однак його зупинили небайдужі свідки автопригоди. Після цього водій закрився в маршрутці до приїду поліцейських. Правоохоронці вилучили у порушника посвідчення водія і видали йому тимчасовий дозвіл на керування транспортним засобом. Згодом водій пояснив, що порушив правила дорожнього руху, бо поспішав.

Згодом з вимогою звільнити водія-порушника до АТП-1 звернулося Управління транспорту, повідомила прес-служба ЛМР. За словами Олега Партики, в.о. начальника управління транспорту, покарати за порушення ПДР управління не має повноважень, це може зробити патрульна поліція. Тому мешканців, які стали свідками порушень ПДР, просять повідомляти поліцію.

«Для оперативного реагування просимо мешканців, які стають свідками порушення ПДР, повідомляти про це, в першу чергу, патрульну поліцію, а також наше управління», — сказав Олег Партика.