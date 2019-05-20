Львів’яни заблокували водія маршрутки, який на Левандівці ледь не збив пішоходів на переході

Подія сталася в неділю, 19 травня, у Львові близько 13 години на перетині вулиць Суботівська – Повітряна. На нерегульованому переході водій маршрутки не пропустив пішоходів і ледь не збив жінку, яка переходила дорогу з двома дітьми. Свідки події змусили водія зупинитися. Після цього він закрився в маршрутці до приїзду патрульних. Правоохоронці, які прибули на місце події, склали протокол за створення аварійної обстановки.

«Водій маршрутки проігнорував те, що транспортні засоби зупинилися і вже певний час пропускали пішоходів на нерегульованому переході. Він на великій швидкості проїхав пішохідний перехід, де в той момент йшла мама з двома малолітніми дітьми. Порушник створив аварійну обстановку і змусив жінку вживати заходи для особистої безпеки», – повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівської області.

Маршрутка продовжила рух до найближчої зупинки. Очевидці події почали наздоганяти її, а один із свідків зачепився за дверцята водія і на ходу намагався змусити його зупинитися. Інший водій, який їхав позаду і зафіксував подію на автореєстратор, своїм автомобілем заблокував маршрутку і притиснув її до узбіччя.

34-річний порушник зачинився в маршрутці, бо боявся самосуду розлючених громадян. Він вирішив дочекатися приїзду патрульних, яких вже викликали очевидці. 37-річній жінці, якій після події стало погано, викликали швидку, яка надала допомогу на місці. Від госпіталізації жінка відмовилася. Діти не постраждали.

Патрульні отримали пояснення від свідків і склали на водія протокол за ч. 4 ст. 122 КУпАП (створення аварійної обстановки). Водієві загрожує накладення штрафу в розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року. У чоловіка вилучили посвідчення водія і видали тимчасовий дозвіл на керування транспортним засобом. Далі справу розглядатиме суд.

За інформацією від свідків події, маршрутка, водій якої створив аварійну ситуацію, курсує на маршруті №20. Вона здійснює перевезення за маршрутом вул. Суботівська – вул. Польова, який обслуговує АТП-1. Проте речниця АТП-1 Ірина Рєвунова повідомила ZAXID.NET, що автобус, який зафіксовано на відео, не працює на маршруті №20 і не належить підприємству.

Проте пізніше в АТП-1 з'ясували, що подія таки сталася з водієм їхнього підприємства.

«Водій стверджує, що поспішав, тому виникла така ситуація. Водія відсторонили від роботи та викликали для відібрання детальних пояснень та прийняття рішення щодо нього», – повідомила ZAXID.NET Ірина Рєвунова.

Відео патрульної поліції Львівської області