Кіт Левчик оселився у Львівській міськраді на початку вересня 2020 року

У вівторок, 7 вересня, з Львівської міськради втік кіт Левчик. Про зникнення кота написав мер Львова Андрій Садовий, пообіцявши подарунок тому, хто знайде Левчика.

«Друзі, загубився наш кіт Левчик. Можливо він налякався вибуху, який пролунав сьогодні під час антитерористичних навчань у міській раді. Якщо хтось бачив, чи знає де він, телефонуйте +380 322 975 905. Тому хто знайде, обіцяємо гарний подарунок!)», – написав Андрій Садовий.

Нагадаємо, що кіт Левчик оселився у Львівській міськраді на початку вересня 2020 року. Тоді він заліз на дерево біля Львівської міськради та не міг самостійно спуститись, мер Львова публікував оголошення про пошуки його власника. Проте з’ясувалось, що кіт жив на вулиці, його підгодовували працівники кількох ресторанів на площі Ринок.

Після того, як Левчик оселився у міськраді, працівники мерії створили йому сторінку в Instagram, де публікують фото з життя «котячого мера». Кіт також часто був присутній під час візитів офіційних делегацій у Ратуші, а також львівські вчителі приводили учнів на екскурсії у мерію, щоб познайомити з Левчиком.