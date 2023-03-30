Пенсіонер віддав незнайомцю 2,5 тис. євро

Поліцейські затримали 37-річного чоловіка, який у шахрайський спосіб отримав 2,5 тис. євро. Він зателефонував до 75-річного чоловіка й сказав, що його донька потрапила у ДТП і їй робитимуть операцію. У прес-службі поліції Львівської області у четвер, 30 березня, зазначили, що зловмисник приїхав до пенсіонера додому, щоб отримати гроші на лікування нібито постраждалої доньки.

Шахрай зателефонував до потерпілого 29 березня приблизно о 10:30. «Пенсіонер сприйняв цю вигадану історію на віру і надалі до нього додому приїхав незнайомець, якому він передав кошти у сумі 2,5 тис. євро. Проте, невдовзі львів’янин з'ясував, що в аварію його донька не потрапляла, а насправді він став жертвою шахрая», – розповіли у прес-службі поліції.

Правоохоронці вилучили у затриманого речові докази. Прокурори відкрили кримінальне провадження за статтею про шахрайство. Невдовзі суд обере чоловікові запобіжний захід. Йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років. Правоохоронці також встановлюють причетність затриманого до інших злочинів.

Нагадаємо, що у Львові викрили шахраїв, які встановили фіктивні пункти обміну валют і за допомогою дронів викрадали гроші. Учасникам злочинної схеми загрожує до дванадцяти років в'язниці з конфіскацією майна.