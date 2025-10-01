Киянин перевозив понад 5 кг наркотиків

Поліція Львівської області в середу, 1 жовтня, повідомила про затримання 33-річного киянина із пʼятьма кілограмами наркотиками на суму 3 млн грн.

Як йдеться у повідомленні, в обід 23 вересня поліцейські зупинили автомобіль Daewoo Lanos у Давидові за порушення правил дорожнього руху. Водій автівки намагався втекти, але поліцейські встановили його місцеперебування, і правопорушника затримали вже спецпризначенці поліції Києва.

Під час обшуку автомобіля поліцейські знайшли 1991 «закладку» із речовиною, схожою на PVP, 1127 «закладок» з амфетаміном, ще 274 готові «закладки» та пакет із речовиною схожою на канабіс, 821 «закладку», 8 зіп-пакетів та пакет із мефедроном, а також 10 зіп-пакетів, в яких 128 таблеток, схожих на психотропну речовину MDMA.

Загальна вартість вилучених психотропів та наркотиків за цінами «чорного» ринку становить понад три млн грн, а вага «товару» – понад 5 кг.

Слідчі, за процесуального керівництва Пустомитівської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Суд обрав киянину запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.