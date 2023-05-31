Серго Самтредського після затримання одразу депортували

У понеділок, 29 травня, у Львові затримали 39-річного грузина, «злодія в законі» на прізвисько Серго Самтредський (справжнє прізвище Чихладзе). Про затримання злочинця у середу, 31 травня, розповіла прес-служба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Злочинець є у санкційному списку РНБО, тож після затримання його одразу примусово депортували.

Як повідомив начальник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Андрій Рубель, у 2018 році «злодієві в законі» на прізвисько Серго Самтредський заборонили в'їзд в Україну, а у 2021 його було включено до санкційного списку РНБО.

Нещодавно правоохоронці отримали інформацію, що Серго Самтредський має намір повернутися до України.

«Як тільки-но ми отримали інформацію про незаконний перетин лідером злочинного світу кордону, одразу почали заходи щодо встановлення його місця перебування. Вже за кілька днів з’ясували, що він тимчасово оселився у Львові», – розповів начальник ДСР Андрій Рубель.

У 2018 році «злодієві в законі» на прізвисько Серго Самтредський заборонили в'їзд в Україну (фото ДСР)

Правоохоронці затримали «злодія в законі» Серго Самтредського і спільно з Державною міграційною службою України примусово депортували його за межі країни. До слова, 39-річний уродженець Грузії був коронований у 2008 році в Туреччині й належить до Сухумського злодійського клану.