Андрія Недзельського підозрюють у вбивстві іншого кримінального авторитета Олександра Семенова

Поліція скерувала в суд обвинувальний акт стосовно львівського кримінального авторитета Андрій Недзельський (відомого як «Нєдєля» або «Андрій Львівський»), якого звинувачують у вбивстві свого бізнес-партнера. Влітку 2021 року його з фальшивим паспортом затримали у аеропорту Софії, однак відпустили під заставу, після сплати якої він зник.

50-річного Андрія Недзельського та його спільників звинувачують у вбивстві кримінального авторитета Олександра Семенова на прізвисько «Кацап», що трапилось ще у 2009 році.

«На той час "Андрій Львівський" прагнув отримати найвищий статус у злочинній ієрархії – "вор в законі", а його товариш через конфлікт збирався ініціювати так звану «сходку» та поскаржитися на нього лідерам кримінального світу. У разі проведення такого зібрання підозрюваний втратив би шанс отримати статус "вора в законі", тому вирішив позбутися свого бізнес-партнера», – повідомили у поліції.

Тоді Андрія Недзельського вже затримувала поліція, але через відсутність доказів його відпустили. Окрім убивства Семенова, Недзельського підозрюють також у причетності до вбивства львівського бізнесмена Ігоря Кульчицького, що сталося у 2008 році. Також він був наближений одного з найвідоміших українських «злодіїв в законі» Сергія Мамедова (Мамеда), який помер у 2011 році від раку шлунку.

За кілька років після вбивства, у жовтні 2012 року, у кримінальному середовищі «Андрію Львівському» надали статус «злодія в законі», незважаючи на те, що жодного разу не відбував тюремний термін, що суперечить негласній збірці правил злочинців «старої школи». З того часу він почав контролювати діяльність злочинних груп у Києві, «тіньові» схеми економічного сектору та відповідав за кримінальний «общак».

З 2016 року Недзельський конфліктує з іншими українськими «кримінальними авторитетами», зокрема з одним з найвпливовіших злочинців в Україні Сергієм Лисенком, відомим як «Льора Сумський». У 2019 році з'явилася інформація, що Недзельського позбавили статусу «злодія в законі», побивши на весіллі доньки злочинця Олега Крапівіна у київському Fairmont Grand Hotel.

У 2020 році Андрій Недзельський виїхав з України за підробленими документами. Тоді ж стало відомо, 400 тис. доларів «общака» вивели з-під арешту Нацагентства з розшуку і менеджменту активів (АРМА) через підроблене рішення суду. У травні 2021 року Андрій Недзельський виявився у санкційному списку РНБО, яким обмежувалась діяльність понад 500 «злодіїв в законі».

7 липня 2021 року його затримали в аеропорту Софії під час митного огляду. Андрій Недзельський намагався потрапити до Болгарії з підробленим паспортом. Однак суд відпустив його під заставу, після сплати якої він Недзельський зник. Згодом його затримали в Італії, однак наразі поліція повідомляє, що його місцеперебування не відоме.

22 травня в поліції повідомили, що слідчі завершили досудове розслідування стосовно львівського «злодія в законі» та скерували обвинувальний акт до Голосіївського районного суду Києва. Йому висунули обвинувачення за п. 6, 12, ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 3,4 ст. 358 (підроблення документів) ККУ. За вчинене йому загрожує від 10 до 15 років або ж довічне ув’язнення.