У Львові збирають допомогу для військових частин: перелік необхідного
Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький оприлюднив актуальний перелік потреб окремих військових частин. Допомогу військовим збирають у Львові, долучитись може кожен.
Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про потреби українських військових, які служать в окремих військових частинах. Так, бійцям потрібні:
- бронежилети;
- шоломи кевларові;
- тактичні розгрузки;
- тепловізори;
- оптичні приціли;
- тактичні окуляри
- рації, зарядні пристрої;
- військова форма одягу;
- військове взуття;
- медичні аптечки індивідуальні;
- медикаменти (гемостатики, знеболювальні, жарознижуючі, антибіотики; набори хірургічні);
- термобілизна;
- тактичні наколінники, підлокітники;
- спальні мішки;
- каремати;
- матраси;
- постіль;
- автомобільні акумуляторні батареї, зарядні пристрої;
- генератори;
- бензопили, сокири, лопати, пили;
- ліхтарики;
- мікроавтобуси (грузові, пасажирські);
- легкові авто високої прохідності.
Контактні особи:
0509445841 – Олександр Герус
0971013674 – Ірина Гаврилюк
Максим Козицький також закликав підтримати військових, зробивши грошову пожертву. Кошти збирає Благодійний фонд «Крила надії».
Реквізити для допомоги:
UA733052990000026007011001168 – для переказів у гривнях.
https://www.liqpay.ua/checkout/i92692777102 – для переказів з будь-якої точки світу і по Україні.
Реквізити у валюті:
МФО 305299 ЄДРПОУ 35620901
USD - IBAN UA823052990000026000021013778
EUR - IBAN UA503052990000026006021006875
Призначення платежу – «допомога армії».