Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький оприлюднив актуальний перелік потреб окремих військових частин. Допомогу військовим збирають у Львові, долучитись може кожен.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про потреби українських військових, які служать в окремих військових частинах. Так, бійцям потрібні:

бронежилети;

шоломи кевларові;

тактичні розгрузки;

тепловізори;

оптичні приціли;

тактичні окуляри

рації, зарядні пристрої;

військова форма одягу;

військове взуття;

медичні аптечки індивідуальні;

медикаменти (гемостатики, знеболювальні, жарознижуючі, антибіотики; набори хірургічні);

термобілизна;

тактичні наколінники, підлокітники;

спальні мішки;

каремати;

матраси;

постіль;

автомобільні акумуляторні батареї, зарядні пристрої;

генератори;

бензопили, сокири, лопати, пили;

ліхтарики;

мікроавтобуси (грузові, пасажирські);

легкові авто високої прохідності.

Контактні особи:

0509445841 – Олександр Герус

0971013674 – Ірина Гаврилюк

Максим Козицький також закликав підтримати військових, зробивши грошову пожертву. Кошти збирає Благодійний фонд «Крила надії».

Реквізити для допомоги:

UA733052990000026007011001168 – для переказів у гривнях.

https://www.liqpay.ua/checkout/i92692777102 – для переказів з будь-якої точки світу і по Україні.

Реквізити у валюті:

МФО 305299 ЄДРПОУ 35620901

USD - IBAN UA823052990000026000021013778

EUR - IBAN UA503052990000026006021006875

Призначення платежу – «допомога армії».