ДТП сталась у грудні 2011 року на перехресті вул. Сахарова та Стрийської у Львові

Галицький районний суд Львова стягнув з державного бюджету 1,1 млн грн на користь військового, якого звинувачували у вчиненні ДТП з потерпілими у Львові. Водій перебував під слідством та судом протягом 12 років і отримав виправдувальний вирок.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2025 року, до суду звернувся військовий Михайло С. із позовом до Львівської обласної прокуратури, Нацполіції Львівщини та Держаної казначейської служби. Позивач розповів, що у грудні 2011 року потрапив у ДТП на вул. Стрийській (перетин з вул. Сахарова) у Львові. Він керував авто ВАЗ 21099 та зіткнувся з авто Nissan Almera, де постраждала водійка та пасажир, ще один пасажир зазнав травм у ВАЗі. У квітні 2013 року Михайлу С. повідомили про підозру у вчиненні ДТП з потерпілими, через місяць справу скерували до суду, але лише у квітні 2025 року суд виправдав водія ВАЗу.

Михайло С. перебував під слідством та судом понад 12 років (144 місяці), тому звернувся до суду, щоб стягнути 2 млн грн моральної компенсації з держбюджету за безпідставне кримінальне переслідування.

«Таке затяжне перебування у статусі підозрюваного супроводжувалося емоційним виснаженням, відчуттям безпорадності, втрати гідності та справедливості. Позивач є військовослужбовцем. Військова служба – це діяльність, яка базується на довірі, честі та репутації. Навіть без вироку, сам факт тривалого перебування у статусі підозрюваного кидало тінь на його військову доброчесність та авторитет серед побратимів і командування. Протягом 12 років позивач не міг повноцінно реалізувати свої кар’єрні перспективи, отримувати підвищення та просуватися по службі, оскільки буз змушений постійно пояснювати обставини вчинення злочину, якого насправді не вчиняв», – наведена позиція позивача у рішенні суду.

Відомо, що Михайло С. брав участь у АТО, а також продовжує проходити військову службу під час повномасштабної війни.

Цю справу розглянула суддя Людмила Мироненко, яка дослідила усі матеріали та аргументи. Представники відповідачів проти позову заперечували. До прикладу, представник Львівської обласної прокуратури заявляв, що позивач не довів факту завдання моральної шкоду.

Суддя частково задовольнила позов Михайла С. та стягнула із держбюджету 1,1 млн грн моральної компенсації (по 8000 грн за кожен із 144 місяців у статусі підозрюваного). Рішення суду ще можна оскаржити.