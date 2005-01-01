У Маріуполі троє людей загинули в результаті зіткнення двох легковиків

В ДТП у Маріуполі загинули троє чоловіків

У неділю ввечері, 1 квітня, у Маріуполі Донецької області сталася смертельна аварія – зіштовхнулися два легкові автомобілі. Внаслідок лобового зіткнення троє чоловіків загинули на місці, а ще двох людей – жінку та 14-річну дитину – госпіталізували, повідомили в понеділок вранці обласні рятувальники.

Як повідомив місцевий портал 0629, від автомобілів Chery та Alfa Romeo залишився лише металобрухт. В одному з авто загинув водій та пасажир, у іншому – водій. Жінку з дитиною затисло всередині автівки, однак вони залишилися живі. Їх довелося звільняти з металевої пастки за допомогою спецзасобів.

Очевидці стверджують, що один з автомобілів, скоріш за все, таксі, адже на місці аварії виявили «шашку» таксі. Однак рятувальники заперечують цей факт.

Усі фото – 0629.com.ua