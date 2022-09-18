У соцмережах припускають, що за замахом стоять місцеві партизани

Ввечері у неділю, 18 вересня, у центрі Мелітополя прогримів потужний вибух. Про інцидент повідомив міський голова Іван Федоров. Повідомляється про замах на поліцейського-колаборанта, який відповідав за допити полонених.

«За попередніми даними, спрацювала вибухівка прямо у центрі міста – в одному з дворів на вулиці Ярослава Мудрого. Чекаємо на подробиці від сил спротиву», – написав він.

Федоров також зазначив, що у машині знаходився поліцейський-колаборант, який відповідав за допити українських полонених. Мер зазначає, що вибух міг статися у ході зачистки ФСБ.

«Всім, хто зрадив Україну, має бути зрозуміло: ви не потрібні Росії. Після того, як вас використають, ви перетворитесь на розхідний матеріал», – зазначив мер.

У соцмережах припускають, що за замахом стоять місцеві партизани. Наразі відомо, що Стефанков очолював відділ швидкого реагування у так званій «народній міліції».

Пропагандисти підтвердили цю інформацію, заявивши, що у центрі Мелітополя підірвався автомобіль. За інформацією російських ЗМІ, загиблих немає.