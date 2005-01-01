У межах графіті-фестивалю розмалюють стіни кількох будинків на Сихові

Більше 70 художників з України та Польщі зберуться на графіті-фестивалі у Львові

Протягом 16-17 червня у Львові відбуватиметься щорічний фестиваль українського графіті «Алярм». Цього року подія проходитиме на Сихові.

Очікується, що на фестиваль графіті до Львова приїдуть більше 70-ти художників зі всієї України та з Варшави. Вони будуть перетворювати стіни вул. Хоткевича, 14, вул. Драгана, 10 та пр. Червоної Калини, 68а на мистецькі об`єкти.

«Створення графіті-полотна дозволить вчергове збільшити кількість легального, а значить якісного графіті в міському середовищі, що тим самим буде запобігати появі не легального і не якісного графіті. Також, на Сихові з`явиться новий цікавий мистецький об’єкт, цікавий як для мешканців так і для гостей міста», - мовиться у прес-релізі Львівської міської ради.

Додамо, що «Алярм» — це найбільший графіті-фестиваль України, який відбувається щорічно з 2015-го року у великих містах України. Графіті-сцена України досить велика, тому географія фестивалю постійно розширюється і виконує завдання розвитку та підтримки локальних графіті-сцен. У 2015-му році спільними зусиллями активістів з різних міст було вирішено створити бренд «Алярм|Alarm», щоб піднімати та підтримувати рівень фестивалів, пов`язаних із вуличним мистецтвом.

За фестивальним дійством можна буде спостерігати 16−17 червня 2018 р. Паралельно відбуватиметься виставка, присвячена графіті-каліграфії в галереї «Фарбований лис», вул. Заводська, 31.

Додаткову інформацію можна знайти на офіційній сторінці фестивалю.