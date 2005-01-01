У Миколаєві п'яний чоловік погрожував підірвати відділення поліції

Нетверезого правопорушника поліцейські доставили у відділення

У ніч на неділю, 31 грудня, п'яний чоловік погрожував підірвати одне з місцевих відділень поліції в Миколаєві. Про це повідомляє прес-служба головного управління Нацполіції в Миколаївській області.

Як зазначається, перебуваючи в нетверезому стані чоловік подзвонив вночі і заявив про намір підірвати Корабельне відділення поліції. Він був оперативно затриманий.

«31 грудня близько 1:45 в Корабельне відділення поліції в Миколаївській області зателефонував 30-річний громадянин, який погрожував підірвати Корабельне відділення поліції ГУНП в Миколаївській області. Нетверезого правопорушника поліцейські доставили у відділення», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронцями було відкрито кримінальне провадження за статтею «хуліганство». Чоловікові загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до п'яти років.