Ларс Льокке Расмуссен (ліворуч) та Дмитро Кулеба

У Миколаєві у п’ятницю, 26 січня, офіційно відкрили Канцелярію посольства Данії в Україні. Для цього до України із робочим візитом прибув міністр закордонних справ Королівства Данія Ларс Льокке Расмуссен. У Миколаєві він зустрівся із українським колегою Дмитром Кулебою. Про це повідомив міністр закордонних справ України у соцмережі Х.

Як повідомляє «Суспільне Миколаїв», за словами Дмитра Кулеби, Миколаївщина стала першим регіоном, який взяла під особливу опіку європейська країна.

«Сьогодні я на власні очі переконався, наскільки розвинулося партнерство між Данією та Миколаєвом. Свідченням цих відносин є офіс у Миколаєві. Це символ безперечної підтримки Данією України та його поява демонструє наше зобов’язання виконати відповідальність Данії щодо відновлення міста Миколаєва та області», – цитує «Суспільне Миколаїв» міністра закордонних справ Данії.

Як повідомив Дмитро Кулеба, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Данія інвестували понад 180 млн доларів в інфраструктурні проекти у Миколаївщини. У майбутньому цю співпрацю планують посилити.

«Я звернувся з проханням до свого колеги запустити проєкт, який дозволить органам місцевої влади Миколаївщини опанувати доступ до програм підтримки регіонів Європейського Союзу. Миколаївські посадовці селищних, міських органів влади, обласних навчаться, як працювати з грошима ЄС», – цитує «Суспільне Миколаїв» Дмитра Кулебу.

За інформацією «Європейської правди», Україна та Данія також планують налагодити спільне виробництво БпЛА. Для цього міністерства країн організують українсько-данський Форум оборонних індустрій.

«Тому ми домовились, що Міністерство закордонних справ спільно з Міноборони та залученням Міністерства стратегічних галузей промисловості організує українсько-данський Форум оборонних індустрій. Зробимо особливий фокус на розвитку спільних проєктів з виробництва дронів», – сказав Дмитро Кулеба.

Раніше повідомлялось, що Данія виділила Україні понад 12 млн євро на посилення кіберзахисту у силових структурах. Зокрема йдеться про кібербезпеку в ЗСУ та Міністерстві оборони.

Крім того, Данія разом з Нідерландами підготували для відправки Україні два танки Leopard 2. Всього Данія та Нідерланди обіцяли у 2024 році надати Україні 14 танків Leopard 2, які країни закупили спільно.