Один з попередніх обстрілів житлової забудови Миколаєва

У четвер, 21 березня, росіяни обстріляли з балістики Миколаїв, внаслідок чого постраждало шестеро людей. Ще одна жінка загинула, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Приблизно о 14:30 в області оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичних ракет. Згодом у місті пролунали вибухи.

«Четверо постраждалих (три жінки, один чоловік). Одна жінка загинула. Пошуки ще тривають», – повідомив очільник ОВА.

Пізніше Віталій Кім повідомив про те, що кількість постраждалих внаслідок обстрілу зросла до шістьох осіб. Одній людині надали амбулаторну допомогу.

За даними прес-службі Повітряних сил ЗСУ, росіяни застосували балістику з півдня. Яким саме озброєнням окупанти завдали удару, наразі невідомо.

Мер міста Олександр Сєнкевич уточнив, що від обстрілу не постраждали місцеві багатоповерхівки. Наразі триває об'їзд приватного сектору для виявлення пошкоджень.

Нагадаємо, у ніч на 21 березня росіяни здійснили масовану ракетну атаку. Зокрема під обстріл потрапив Київ, де протиповітряна оборона збила приблизно три десятки ворожих ракет, зокрема і балістичні.