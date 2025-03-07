Затриманим загрожує до 12 років ув'язнення

Співробітники Служби безпеки України затримали у Миколаєві чотирьох коригувальників, які працювали на російську ФСБ. Розвіддані вони передавали через блогера-зрадника Сергія Лохматого. Про це у п’ятницю, 7 березня, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідчих, група російських агентів вистежувала запасні командні пункти та логістичні склади Сил оборони. Також зловмисники збирали координати місць зупинок і техобслуговування військової техніки ЗСУ та Національної гвардії, яка прямувала на передову.

Щоб зібрати необхідну росіянам інформацію, коригувальники обходили вулиці Миколаєва та прилеглих районів, де фотографували ймовірні локації українських військових. Зібрані розвіддані вони передавали російському так званому воєнкору Сєргєю Лєбєдєву (псевдонім «Лохматий»), який працює на ФСБ та воєнну розвідку Росії. Також «Лохматий» має свій Telegram-канал, де просуває російську пропаганду та вихваляє окупантів. Прикметно, що сам «Лохматий» народився у Миколаєві, але вже кілька років переховується в окупованому Донецьку. За даними СБУ, затриманих миколаївців завербували саме через Telegram-канал Лєбєдєва, вони потрапили у поле зору ФСБ через свої проросійські коментарі.

«Служба безпеки викрила агентурну групу, задокументувала злочини і затримала фігурантів за адресами проживання. Одночасно були проведені комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони», – йдеться у повідомленні.

Затриманим оголосили підозри у державній зраді та поширенні інформації щодо переміщення або розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.