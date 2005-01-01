У Миколаєві затримали злочинне угруповання на чолі з депутатом від «Опоблоку»

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 08:2123802

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У Миколаєві затримали злочинне угруповання на чолі з депутатом від «Опоблоку»
фото Юрія Луценка
Угрупування систематично протягом 2016-2017 років здійснювало розкрадання бюджетних коштів

Ввечері, 15 січня, в Миколаєві затримані на місці злочину члени злочинної організації, керівником якої є заступник голови фракції «Опозиційний блок» Миколаївської міської ради Ігор Копійка. Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«В Миколаєві поліцією і прокурорами затримані на місці злочину члени злочинної організації, керівником якої є заступник голови фракції «Опозиційний блок» Миколаївської міської ради Копійка І.М. за участю свого сина Копійки М.І., помічника, двох керівників підконтрольних йому підприємств у сфері ЖКГ», – написав Луценко на своїй сторінці в Facebook.

За інформацією генерального прокурора, угрупування систематично протягом 2016-2017 років здійснювало розкрадання бюджетних коштів.

Члени ОЗУ, намагаючись приховати свою злочинну діяльність, були викриті в передачі хабара в сумі 250 тис. грн співробітнику прокуратури, який завчасно повідомив про це своє керівництво. Усіх п'ятьох учасників групи затримано.

«Хай присниться їм мультик», - написав Луценко, очевидно, натякаючи на лідера миколаївського злочинного угруповання Михайла Титова на прізвисько «Мультик», якого разом з іншими 4 особами було затримано 29 серпня минулого року.

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