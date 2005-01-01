У Мінсоцполітики назвали кількість переселенців з Донбасу і Криму

В Україні на обліку перебувають 1 млн 492 тис. 100 внутрішньо переміщених осіб

В Україні станом на вівторок, 9 січня, на обліку перебувають 1 млн 492 тис. 100 внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України.



«Станом на 9 січня 2017 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних і Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 млн 492 тис. 100 переселенців, або 1 млн 219 тис. 002 сім'ї - з Донбасу і Криму», - йдеться в повідомленні відомства.



У той же час інформації про виплату допомоги на оренду житла і оплату комунальних послуг поки немає.



До слова, станом на 27 листопада 2017 року в Україні на обліку перебували 1 млн 494 тис. 806 внутрішньо переміщених осіб.

Наприкінці листопада минулого року в Кабміні заявили, що 500 тис. переселенців повернулися на окуповані території.