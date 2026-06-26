Cпівробітники SIS в офісі молдовської компанії 24 червня

Служба інформації та безпеки Молдови (SIS) спільно з Прокуратурою із боротьби з організованою злочинністю та спеціальними справами (PCCOCS) викрили та ліквідували схему незаконного експорту товарів подвійного призначення до компаній, пов’язаних із російським військово-промисловим комплексом. Про це 26 червня повідомила пресслужба SIS.

За даними слідства, молдовська компанія з 2022 року постачала підсанкційним компаніям у Росії системи контролю та вимірювання, призначені для двигунів навчально-бойових і бойових літаків.

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«Щоб приховати справжнє призначення товарів, їх нібито декларували митним органам як “обладнання для переробки відходів”, а кінцевого одержувача маскували через підставну компанію, зареєстровану у РФ», – ідеться в повідомленні.

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Загальна вартість розслідуваних поставок перевищує 21 млн молдовських леїв (понад 1 млн євро).

У ході шести обшуків 24 червня співробітники SIS та прокурори PCCOCS вилучили компоненти систем контролю та вимірювання, комп’ютерне обладнання, мобільні телефони, технічну документацію та договори. Вилучені матеріали підлягають експертному дослідженню в межах кримінального провадження.