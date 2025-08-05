Євгенію Гуцул затримали в березні 2025 року

У Молдові суд оголосив вирок проросійській главі Гагаузії Євгенії Гуцул. Політикиню засудили до семи років позбавлення волі за незаконне фінансування виборчої кампанії, повідомило у вівторок, 5 серпня, молдовське видання Newsmaker.

5 серпня Кишинівський суд засудив Євгенію Гуцул до семи років позбавлення волі у напівзакритій виправній колонії для жінок. Цей режим передбачає тримання засудженої в умовах помірного режиму безпеки.

Слідство повідомило, що Євгенія Гуцул, яка з 2019 по 2022 рік працювала секретаркою у проросійській партії «Шор», систематично ввозила до Молдови гроші з Росії. Крім того, її звинуватили у свідомому отриманні грошей для фінансування партії від організованого злочинного угруповання.

За даними правоохоронців, Гуцул координувала діяльність територіальних відділень колишньої партії «Шор», відповідаючи за винагороду учасників проросійських протестів перед державними установами Кишинева. Прокурори зазначили, що завдяки цій діяльності Гуцул отримала фінансування для колишньої партії на суму понад 42,4 млн леїв від злочинного угруповання.

Зазначається, що окрім Гуцул у цій справі оголосили вирок Світлані Попан – ще одну колишню секретарку центрального офісу партії. Жінку засудили до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, Євгенія Гуцул – очільниця автономного округу Гагаузія, яка висувалася від вже неконституційної партії «Шор»олігарха-втікача Ілана Шора, якого засудили за банківське шахрайство. У січні 2022 року щодо корупції Гуцул порушили кримінальне провадження, а в березні 2025 року її затримали в аеропорту Кишинева, з якого вона хотіла втекти з країни.

Варто зазначити, що у березні 2024 року Гуцул їздила до Росії, щоб поскаржитися на начебто утиски місцевого населення й просила про підтримку у російського президента Владіміра Путіна.