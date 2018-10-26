У Молдові затримали псевдо-брокерів Forex, серед яких були українці

Затримані працювали під прикриттям транспортної фірми

У Молдові затримали п'ятьох осіб, яких підозрюють в тому, що, прикриваючись фіктивними документами брокерських компаній, вони займалися відмиванням грошей. Серед затриманих - громадяни Молдови, України та Ізраїлю. Про це поінформували у Генеральній прокуратурі Молдови, повідомляє «Укрінформ».

«Затримані – громадяни Молдови, України та Ізраїлю, вони утворили транснаціональне угруповання, виконуючи фіктивно функції представників брокерських компаній, що працюють на ринку Forex. Працівники компанії працювали від імені кіпрської транспортної фірми, а їхній реальний бізнес полягав у тому, щоб переконувати громадян з країн СНД вкладати гроші через торговельну платформу Forex», – йдеться у повідомленні прокурорів.

Зазначається, що підозрювані отримували фіксований відсоток від вкладених клієнтами грошей. Згодом члени угруповання вивозили гроші в Україну або ж переводили їх на банківські картки іноземних банківських установ, щоб потім переводити кошти через мережу банкоматів Молдови.

Розмір шкоди бюджету країни, завданої внаслідок ухилення від сплати прибуткового податку, визначать слідчі органи. Наразі порушено кримінальну справу за статтею «відмивання грошей». Згідно з молдавським законодавством, якщо провину затриманих доведуть, їм загрожує тюремне ув'язнення терміном до 10 років і штрафи в розмірі до 800 тис. молдавських леїв (близько 45 тис. євро).