Засуджена за донати ЗСУ українка заспівала «Пісню про рушник» у залі російського суду
70-річну мешканку тимчасово окупованого Токмака засудили до 15 років позбавлення волі
До теми
Московський апеляційний суд підтвердив вирок 70-річній мешканці Запорізької області Світлані Лой, яку звинуватили у донатах на ЗСУ. До оголошення вироку суду жінка заспівала «Пісню про рушник» на вірші Андрія Малишка, передає російське видання «Медіазона».
За версією обвинувачення, з січня по листопад 2024 року пенсіонерка через мобільний додаток українського банку здійснила 24 перекази на підтримку ЗСУ на суму 63 420 рублів. У лютому 2026 року підконтрольний Росії Запорізький обласний суд незаконно визнав жінку винною у державній зраді.
25 серпня 70-річній українці підтвердили вирок у 15 років колонії. Засідання проводили у закритому режимі, а журналістів та слухачів допустили у залу суду тільки для оголошення вироку.
До того, як суддя зачитав постанову, українка почала співати «Пісню про рушник» за словами вірша українського поета Андрія Малишка.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Російський суд заявив, що Світлана Лой «дотримувалася антиросійських поглядів» попри те, що у 2023 році їй довелося оформити російське громадянство. Водночас жінка не відмовилася від українського громадянства.