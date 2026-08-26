70-річна жінка заспівала українську пісню перед оголошенням вироку

Московський апеляційний суд підтвердив вирок 70-річній мешканці Запорізької області Світлані Лой, яку звинуватили у донатах на ЗСУ. До оголошення вироку суду жінка заспівала «Пісню про рушник» на вірші Андрія Малишка, передає російське видання «Медіазона».

За версією обвинувачення, з січня по листопад 2024 року пенсіонерка через мобільний додаток українського банку здійснила 24 перекази на підтримку ЗСУ на суму 63 420 рублів. У лютому 2026 року підконтрольний Росії Запорізький обласний суд незаконно визнав жінку винною у державній зраді.

25 серпня 70-річній українці підтвердили вирок у 15 років колонії. Засідання проводили у закритому режимі, а журналістів та слухачів допустили у залу суду тільки для оголошення вироку.

До того, як суддя зачитав постанову, українка почала співати «Пісню про рушник» за словами вірша українського поета Андрія Малишка.

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Російський суд заявив, що Світлана Лой «дотримувалася антиросійських поглядів» попри те, що у 2023 році їй довелося оформити російське громадянство. Водночас жінка не відмовилася від українського громадянства.