На місці колишнього меморіалу облаштують громадський простір «На валах»

На меморіальному військовому кладовищі у Мостиськах, що на Львівщині, ексгумували останки близько 40 червоноармійців, енкаведистів і партійних діячів часів радянської окупації. Вони загинули у 40-х роках минулого сторіччя. Про це у четвер, 29 червня, повідомили у Львівській обласній раді.

Дослідники відшукали 36 окремих поховань, зроблених у післявоєнний період і одну спільну могилу з останками чотирьох-п'ятьох червоноармійців, які загинули у боях з фашистами орієнтовно у 1941 році.

Як розповів директор комунального підприємства Львівської обласної ради «Меморіально-пошуковий центр «Доля», депутат облради Святослав Шеремета, знайдені останки перезахоронять на міському кладовищі.

«Тут знайдені поховання часів Другої світової війни і повоєнного періоду. Це є військовослужбовці, співробітники НКВС, цивільні, які перебували в лавах компартії і КДБ. Також тут була братська могила, яку відповідно до історичних документів, перенесли сюди з кладовища», – зазначив Святослав Шеремета.

Останки з окремих поховань уже вийняли, дослідили і підготували до перезахоронення. Дослідники закінчують ексгумувати братську могилу. За оцінками науковців, у двох трунах братської могили лежать залишки чотирьох або п'ятьох червоноармійців. Проведені дослідження дозволяють зробити висновки, що радянська пропаганда завищила кількість поховань на меморіалі.

«Мостиська – це приклад ставлення радянської влади до поховань, до своїх героїв і військових. Облікова документація говорить, що у цій могилі мало бути 56 останків. Були навіть деякі дані і про 220 останків. Насправді є декілька останків військових, які були перенесені сюди з міського кладовища. Це військовослужбовці часів Другої світової війни, загиблі солдати, реальні фронтовики, а не кдбісти. Окремо були ряди, де були партійні працівники і енкаведисти», – каже Святослав Шеремета.

У радянські часи меморіальний цвинтар переробляли двічі. Востаннє там встановили обеліск і чотири ряди надгробків з мармурової крихти. Дослідники кажуть, що супровідного матеріалу залишилось мало. У братській могилі виявили каску радянського червоноармійця зразка 1940 року, протигаз, шкіряні поясні ремені і підсумок для набоїв, що були характерні для 1941 року. Також вдалося дослідити рештки тканин, ґудзиків, частково взуття. Здивування викликало те, що 70 відсотків похованих були босими.

«Офіцер має погони, а взуття нема. Це дивно для парадного захоронення, яке було показовим, створеним для демонстрації могутності радянської влади. Також важко ідентифікувати, яким чином загинули поховані. Серед похованих – начальник НКВС Мостиського району, секретар і інструктор мостиського комітету комсомолу, які загинули у березні 1945 року», – розповів керівник експедиції, заступник директора з пошукової роботи Володимир Харчук.

На місці перепоховання встановлять хрест. А на місці колишнього меморіалу облаштують громадський простір «На валах», адже там проходить середньовічний оборонний вал.

Депутат і секретар Мостиської міської ради Олег Макар повідомив, що до осені мають ексгумувати останнє поховання партизан-наумівців і братську могилу червоноармійців на території громади у Крукеничах. Відповідне рішення 28 червня ухвалила міська рада. Після цього декомунізація на Мостищині буде повністю завершена.

Зазначимо, кладовище радянських воїнів в Мостиськах є пам'яткою історії місцевого значення. У 2022 році Мостиська міська рада звернулася до Міністерства культури та інформаційної політики України по дозвіл на перенесення з центральної частини міста могил радянських воїнів та братської могили на територію міського кладовища. Дозвіл на перенесення кладовища Мінкульт видав 5 січня 2023 року.