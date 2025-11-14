Памʼять загиблих вшанувало керівництво Інститутів нацпамʼяті обох країн

У пʼятницю, 14 листопада, на кладовищі у Мостиськах на Львівщині перепоховали останки воїнів Війська Польського, що загинули у вересні 1939 року під час боротьби з нацистами. Їх ексгумували на колишньому цвинтарі на Збоїщах у Львові. Про це повідомили в Українському інституті національної памʼяті.

У церемонії взяли участь голова УІНП Олександр Алфьоров та заступник голови Інституту національної памʼяті та Комісії з розслідування злочинів проти польського народу Республіки Польщі Кароль Полейовський.

Поки що складно визначити точну кількість перепохованих, адже ідентифікацію ускладнює недбале створення братської могили на Збоїщах. Голова УІНП Олександр Алфьоров зазначив, що під час ексгумації знайшли 11 жетонів з персональними даними. Хоча, за поточними оцінками фахівців, загалом перепоховали від 30 до 50 останків. Науковці мають намір провести детальне дослідження ДНК і дізнатися більше про солдатів, що загинули.

«Ці вояки армії Речі Посполитої різної національності, різного релігійного сповідання і соціального статусу. Вояки Речі Посполитої, які на цих територіях в обороні Львова 1939 року від однієї тоталітарної системи – нацистської, зустріли інформацію про напад іншої – російської. Ці вояки захищали Львів у перші дні початку Другої світової війни. Війни, яку розпочали дві тоталітарні держави – гітлерівська Німеччина та сталінська Росія», – наголосив Олександр Алфьоров.

Військових поховали на польській військовій ділянці цвинтаря в Мостиськах, де у 2015-2016 роках перепоховали 138 польських військових, які загинули у 1939 році.

фото Дарека Дельмановича/РАР

Нагадаємо, українсько-польські ексгумаційні роботи на території колишнього цвинтаря в мікрорайоні Збоїща (вулиця Мідна у Шевченківському районі Львова) завершили 25 серпня. УІНП сподівається, що ця подія стане наступним кроком у поглибленні діалогу України та Польщі щодо гідного вшанування історичної пам’яті обох країн.