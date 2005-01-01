МОЗ пообіцяло залишити пологи безкоштовними

Пологи в Україні буде оплачувати держава

Після введення медичної реформи спостереження за вагітністю і пологи залишаться в переліку безкоштовних для пацієнта послуг. Про це в середу, 21 березня, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

У МОЗ повідомили, що це передбачено законом Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення.

«Пологи і спостереження за вагітністю будуть безкоштовними для пацієнта після впровадження реформи. Держава покриє на 100% вартість цих послуг. Медична реформа не передбачає введення оплати за пологи від породіль», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, в законі зазначається:

«В рамках програми медичних гарантій держава гарантує громадянам, іноземцям, особам без громадянства, які постійно проживають на території України, та особам, які визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, повну оплату за рахунок коштів Державного бюджету України необхідних їм медичних послуг і лікарських засобів, пов'язаних з наданням:

1) екстреної медичної допомоги;

2) первинної медичної допомоги;

3) вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;

4) третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

5) паліативної медичної допомоги;

6) медичної реабілітації;

7) медичної допомоги дітям до 16 років;

8) медичної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами».

У Міністерстві відзначили, що медична реформа передбачає перехід на нову модель фінансування державою медичних послуг, які надаються українцям. Зокрема, стаціонари або лікарні з 2020 року почнуть отримувати від держави оплату за надані послуги конкретному пацієнту.

Як інформував ZAXID.NET, 30 січня 2018 року набрав чинності закон про медреформу. Першими кроками в міністерстві назвали створення Національної служби здоров'я України - національного страховика, який укладатиме договори з установами охорони здоров'я і закуповувати у них послуги з медичного обслуговування населення.