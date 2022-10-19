Арне Шенбома підозрюють у зв'язках із російськими спецслужбами

Міністерство внутрішніх справ Німеччини звільнило голову Федерального управління інформаційної безпеки (BSI) Арне Шенбома – його підозрюють у зв'язках із російськими спецслужбами. Про це пише BBC та Spiegel.

Про те, що глава МВС країни Ненсі Фезер збирається звільнити Шенбома німецькі ЗМІ з посиланням на джерела в уряді повідомляли ще на початку жовтня. І от напередодні розпорядження про звільнення підписала міністр внутрішніх справ Ненсі Фрезер, документ вже набрав чинності.

У МВС заявили, що обвинувачення «підірвали необхідну громадську довіру» до глави відомства.

Причиною стала програма німецького громадського телеканалу ZDF Magazin Royale, в якій прозвучала інформація про зв'язок російських спецслужб та організації «Рада з кібербезпеки Німеччини» (Cyber-Sicherheitsrat Deutschland). Її співзасновником був Шенбом, він же був її головою до 2016 року.

Крім нього, у раді були Huawei, німецькі енергетичні гіганти Eon, EnBW та Vatenfall, МОЗ Німеччини та поліцейська профспілка.

До ради також входила компанія з кібербезпеки Infotecs GmbH, навесні вона змінила назву на Protelion. Це «дочка» російської Infotecs. Її засновник, як стверджує дослідницька мережа Policy Network Analytics, раніше працював у одному з підрозділів КДБ. Йдеться про гендиректора Infotecs Андрєя Чапчаєва.

Як зазначає Handelsblatt, Шенбом тісно пов'язаний з «Радою з кібербезпеки». Перш ніж стати головою федерального агентства він допомагав створювати раду, а у вересні їздив на захід з нагоди його десятиліття. Шенбому кілька разів рекомендували дистанціюватися від ради, після чого він наказав співробітникам свого відомства «не з'являтися разом із представниками спілки».

Сама «Рада з кібербезпеки» вважає звинувачення у зв'язках з Москвою абсурдними. Заснована у 2012 році асоціація консультує компанії, політиків та органи влади з питань кібербезпеки та заявляє, що є політично нейтральною. Компанію Protelion минулого тижня виключили з асоціації. Представник німецького МВС заявив, що всі звинувачення щодо Шенбома будуть «ретельно розглянуті». Поки розслідування триває щодо звільненого чиновника діятиме презумпція невинності.

Зазначимо, що від початку російського вторгнення в Україну на Німеччину почастішали кібератаки. Ситуацію з IT-безпекою в країні депутати Бундестагу характеризували як «вкрай напружену».