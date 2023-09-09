Внаслідок вибуху авто окупантів вигоріло вщент

В окупованій Новій Каховці, що на лівому березі Херсонщини, партизани підірвали авто, яким окупанти перевозили «виборчі бюлетені». Про це 9 вересня повідомили в Центрі національного спротиву.

«Українському підпіллю вдалось провести успішну диверсію проти окупаційної адміністрації. Внаслідок підриву авто один російський військовий був ліквідований, ще двоє отримали поранення», – йдеться у повідомленні.

Так, підпілля підірвало автомобіль окупантів, який вони використовували для пересування, охорони «бюлетенів» та «виборчих дільниць», під час влаштованих Росією «виборів» на окупованих територіях України.

Нагадаємо, Росія хоче провести 10 вересня 2023 року «вибори депутатів» на окупованих територіях чотирьох областей України – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Загалом планується проведення приблизно 80 виборчих кампаній.