У поліцейських офіцерів Новояворівської громади з’явився новий інструмент для боротьби з порушеннями правил паркування – спеціальні замки для блокування коліс автомобілів. Про це у середу, 8 жовтня, повідомили на Facebook-сторінці Новояворівської міської ради.

«На сьогодні маємо сім таких блокувальних пристроїв і плануємо незабаром отримати ще кілька, щоб ефективніше реагувати на ситуації, коли авто залишають у заборонених або небезпечних місцях. Це стосується випадків, коли машини паркують на переходах, зупинках громадського транспорту, тротуарах, велодоріжках, у місцях, позначених заборонними знаками, або таких, що призначені для людей з інвалідністю. Такі порушення створюють незручності для інших учасників руху і можуть бути небезпечними», – йдеться в повідомленні.

Процедура відбувається таким чином: порушення фіксують, встановлюють блокувальний пристрій на колесо, складають протокол та виноситься постанова про штраф. Після чого, у присутності водія або після його звернення, замок знімає уповноважений працівник.

Застосовувати замки для блокування коліс автомобілів – це ініціатива поліцейських офіцерів Новояворівської громади. Наразі їх використовують лише у Новояворівську, адже там концентрація порушень найбільша.

«Якщо порівнювати зі Львовом, то у Львові є процедура евакуації транспортного засобу, а в Новояворівську – немає. Потреба в таких замках є, тому що багато порушень зупинки і стоянки транспортних засобів. Процедура розблокування – безкоштовна», – розповіла у коментарі ZAXID.NET поліцейська офіцерка Новояворівської громади Юлія Фурдюк.

Поліцейська офіцерка зазначила, що у Новояворівську є платні парковки, перша година стоянки там безкоштовна, далі вартість становить – 20-30 грн/год, залежно від зони і виду транспорту.

Розмір штрафів за неправильне паркування

Розмір штрафу за порушення правил паркування є диференційованим та залежить від місця. Наприклад: