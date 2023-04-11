Хмельницька ОВА встановила комендантську годину на території області на пасхальну ніч. Відповідно до розпорядження, заборона перебувати на вулиці діятиме з 00:00 до 3:00 у ніч на неділю, 16 квітня.

Як у вівторок, 11 квітня, повідомила прес-служба Хмельницької ОВА, керівництво області прийняло рішення про те, що у ніч на Великдень на Хмельниччині діятиме комендантська година. Відповідний наказ підписав перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

«У ніч з 15 на 16 квітня комендантська година встановлена з 00:00 до 3:00. Рекомендуємо усім утриматися від масових скупчень. Не нехтуйте своєю безпекою», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, цьогоріч через комендантську годину у Львові нічні великодні богослужіння з 00:00 до 05:00 вирішили не проводити. Таке рішення спільно прийняли керівники християнських конфесій міста.