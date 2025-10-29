Справи вандалів передали до Районної прокуратури в Перемишлі

Поліція польського міста Перемишль затримала двох місцевих мешканців, які зірвали український прапор з будівлі почесного консульства України в цьому місті. Про це у середу, 29 жовтня, повідомила у коментарі «Укрінформу» речниця поліції у Перемишлі Кароліна Ковалік.

Правоохоронці затримали двох мешканців Перемишля 21 та 23 років. Їх підозрюють у нарузі над прапором України 26 жовтня.

«Матеріали у справі передано до Районної прокуратури в Перемишлі», – повідомила Ковалік.

За якими статтями вестимуть справу чоловіків, речниця поліції не уточнила.

Нагадаємо, 26 жовтня у Перемишлі на вул. Костюшка, 5, двоє зловмисників вкотре зірвали український прапор із будівлі консульства, через що консул України звернувся до поліції. Це вже шостий випадок наруги над українською символікою за останні пів року.

26 жовтня з будівлі українського консульства зірвали прапор / Фото Василя Боднара

На ситуацію відреагував посол України в Польщі Василь Боднар, який звернувся до польських МЗС та поліції з вимогою притягнути винних до відповідальності. Згідно з польським законодавством, за наругу над національним прапором можна отримати до одного року позбавлення волі.