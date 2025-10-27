Це вже шостий випадок наруги на українською символікою у Перемишлі

У Перемишлі знову зірвали український прапор із будівлі почесного консульства України. Інцидент стався 26 жовтня і став вже шостим випадком наруги над українською символікою у цьому місті за останні пів року. Консул України у Перемишлі звернувся до поліції через інцидент.

Про черговий акт вандалізму на вул. Костюшка, 5, де працює український консулят, повідомив посол України в Польщі Василь Боднар, в понеділок, 27 жовтня у соцмережі X. А також детальніше прокоментував «Укрінформу».

«Хвиля антиукраїнської ненависті в соцмережах знову призвела до зриву українського прапора з почесного консульства України в Перемишлі. Це щонайменше п’ятий акт [насправді шостий – ред.] публічного осквернення прапора в тому ж місці цього року», – написав дипломат.

Посол звернувся до польської поліції та Міністерства закордонних справ Польщі із проханням знайти винних та притягнути їх до відповідальності. Він нагадав, що згідно із польським законодавством, за наругу над національним прапором передбачено до одного року позбавлення волі.

За словами Боднара, попередні випадки зривання прапора сталися 16 червня, 6 липня та 10 серпня. Ще двічі, 16 серпня та 9 вересня, зловмисники намагалися це зробити, але не змогли.

«В одному випадку вже є вирок суду. Важливо, щоб усі винні були покарані, інакше це лише заохочуватиме до подальших подібних дій», – наголосив посол.

Посол України Василь Боднар вже подав заяву до поліції. Розслідування триває.