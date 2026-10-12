За допомогою придбаного обладнання пролікували вже 2 тис. онкохворих пацієнтів

Минулого тижня низка медіа поширила інформацію про можливе розкрадання бюджетних коштів на закупівлі медобладнання Першим територіальним медичним об’єднанням Львова, що розслідує Бюро економічної безпеки. Ідеться про закупівлю в 2024 році лінійного прискорювача Halcyon для лікування онкохворих пацієнтів.

У Першому ТМО у відповідь на запит ZAXID.NET пояснили особливості закупівлі цього обладнання та сказали, що відкриті до співпраці з правоохоронцями.

Для чого лікарні лінійний прискорювач

У Першому медоб’єднанні Львова за допомогою лінійного прискорювача вже пролікували 2007 пацієнтів. Це сучасне обладнання дозволяє проводити високоточну променеву терапію, зокрема у складних випадках онкологічних захворювань.

Закупівля лінійного прискорювача з комплексом обладнання у 2024 році проведена через потребу забезпечити пацієнтам доступ до сучасних методів лікування раку.

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Чому Перше ТМО купило саме таке обладнання

Технічні та якісні характеристики обладнання визначали фахівці Першого ТМО з урахуванням потреб медичного закладу, що відповідає п. 31 ч. 1 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі». Також Закон передбачає, що тендерна документація повинна містити інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, зокрема відповідну технічну специфікацію.

«Під час формування технічних вимог фахівці медоб’єднання керувалися насамперед клінічними потребами закладу та необхідністю забезпечити пацієнтам доступ до сучасних методів лікування. Зокрема, обладнання повинно забезпечувати можливість проведення не лише стандартних процедур опромінення, а й складних високоточних методик променевої терапії, у тому числі лікування уражень центральної нервової системи та стереотаксичної променевої терапії тіла (SBRT). Ця методика дозволяє з високою точністю спрямовувати високі дози випромінювання безпосередньо на уражену ділянку, мінімізуючи вплив на навколишні здорові тканини. Для проведення таких процедур обладнання повинно мати відповідні технічні характеристики, забезпечувати високу точність, швидкість роботи та стабільність усіх систем», – розповіли у Першому ТМО.

Також увагу приділили безпеці пацієнтів і медичного персоналу. Зокрема, серед обов’язкових вимог передбачили функцію щоденної автоматизованої перевірки основних технічних параметрів прискорювача.

Ще один важливий критерій для обладнання – можливість встановити його в передбаченому приміщенні, що має свої конструктивні особливості.

«Через неможливість додатково посилити захисні конструкції наявного бункера та його близькість до палат пацієнтів у сусідньому корпусі до технічних вимог включили наявність обмежувача первинного пучка випромінювання. Саме сукупність необхідних функцій і характеристик зумовила вибір обладнання експертного класу, здатного забезпечувати проведення складних високоточних процедур променевої терапії», – прокоментували в медоб’єднанні.

Чому обладнання коштувало майже 92 млн грн, а не дешевше

У медіа також зазначалося, що БЕБ вважає ціну лінійного прискорювача завищеною. У Першому ТМО кажуть, що визначали очікувану вартість закупівлі відповідно до методики, затвердженої Мінекономіки.

«Очікувану вартість закупівлі визначали на основі аналізу ринкових цін. Для цього медоб’єднання дослідило доступну у відкритих джерелах інформацію про вартість і характеристики аналогічного обладнання, а також звернулося із запитами до українських дистриб’юторів та офіційних представників провідних світових виробників. У результаті заклад отримав дві комерційні пропозиції. Отриману інформацію використали для визначення очікуваної вартості закупівлі відповідно до методики», – розповіли у Першому ТМО Львова.

У медоб’єднанні додали, що в березні 2024 року Державна аудиторська служба України провела моніторинг процедури закупівлі і склала відповідний висновок. У ньому зазначено, що порушень у проведенні закупівлі не встановлено.

«Перше медобʼєднання Львова відкрите до співпраці з правоохоронними органами та готове й надалі сприяти всебічному й об’єктивному з’ясуванню всіх обставин», – також зазначили в Першому ТМО.

Додамо, що Перше ТМО замовило лінійний прискорювач у київського ТОВ «Протек солюшнз», що є одним з найбільшим постачальників спеціалізованого медобладнання в Україні. Зокрема, Львівський обласний клінічний діагностичний центр в травні 2025 року придбав у цієї фірми апарат МРТ за гроші міжнародних партнерів за ціною 37 млн грн.