У російському Міністерстві надзвичайних ситуацій підтвердили пожежу

У ніч на п’ятницю, 20 вересня, у підмосковному Видному виникла пожежа на складі площею 5 тис. м2. За інформацією російських ЗМІ та Telegram-каналів, на складі у селищі Апаринки зберігалася текстильна продукція однієї з фабрик – подушки, ковдри, матраци та інше.

У російському Міністерстві надзвичайних ситуацій підтвердили пожежу та повідомили, що нарощують сили та техніку для гасіння пожежі. За інформацією Telegram-каналу SHOT, загоряння виникло близько 12 години ночі.

Зазначалось, що вогонь швидко поширюється і може перейти на сусідні будівлі. Також повідомлялося, що внаслідок пожежі сталося часткове обвалення покрівлі на складі.

Згодом російські надзвичайники повідомили, що пожежу на площі 4,2 тис. м2 вдалось загасити. Інформації про постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, у ніч на 18 вересня внаслідок атаки безпілотників сталась пожежа у місті Торопець Тверської області Російської Федерації. Безпілотник влучив у склад боєприпасів. Невдовзі ЗМІ показали супутникові фото з наслідками влучання у склад окупантів.