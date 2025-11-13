У пологовому на вул. Раппопорта показали відремонтовані палати
Новини Львова від ZAXID.NET за 13 листопада
0 0
У четвер, 13 листопада, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Вбивство Ірини Фаріон. У справі Зінченка заслухали чотирьох свідків.
- Масова інфекція у львівському ліцеї. Загалом ротавірус підхопили 25 людей.
- Комфортні умови. У пологовому на вул. Раппопорта відремонтували родові зали і палати.
- «Плати за проїзд з Visa – допоможи дітям, які борються за життя». У Львові передали допомогу дитячій лікарні св. Миколая, зібрану завдяки пасажирам Львівщини.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter