У Польщі зростає тенденція реєстрації шлюбів поляків з українками. За словами демографа, професора Пйотра Шукальського з Лодзького університету в 2024 році зареєстровано 2556 таких шлюбів, тоді як у 2023 році їх було 2213, а у 2022 — 2089.

За даними, наведеними демографом з Лодзі, у Польщі проживає понад півтора мільйона громадян та громадянок України, більшість з яких повнолітні жінки. За його словами, якщо час перебування іммігранта за кордоном затягується, вони прагнуть «нормалізувати своє життя», зокрема легалізацією стосунків.

Така тенденція не до вподоби молодим полькам, за даними Варшавського університету, 44% польських жінок негативно ставляться до українок та вважають їх конкурентками.

«Найбільша неприязнь до біженців з України, а точніше до українок, спостерігається серед молодих польок віком 20–29 років. Причина цієї неприязні: «змагання за польських чоловіків» – підсумував Роберт Станішевський, координатор дослідження. Він додає, що явище польсько-українських шлюбів помітне, але складає лише близько 2% усіх легалізованих шлюбів у Польщі минулого року.

Минулого року в Польщі уклали 5359 шлюбів осіб з українським громадянством. Серед них рекордні 2556 польсько-українських шлюбів. У 2023 році таких союзів було 2213, а у 2022 – 2089. Ще десять років тому (2015 р.) обидва народи оформили лише 715 шлюбів.

Разом з тим, українки обирають для шлюбу українських чоловіків, більше ніж поляків. Згідно зі статистикою минулого року вперше шлюбів між українцями в Польщі було більше, ніж польсько-українських.