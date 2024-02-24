Пошкоджений вагон з українським зерном

У Польщі невідомі особи вже втретє вчинили диверсію щодо української агропродукції. На залізничній станції «Дорогуськ» зранку у суботу, 24 лютого, було пошкоджено український вагон з бобами. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

«У день другої річниці повномасштабного російського військового вторгнення, сьогодні близько 9 ранку невідомі пошкодили вантажні вагони з бобами», – йдеться у повідомленні.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що системне знищення української агропродукції «схоже на сплановані диверсії».

«Наша країна обороняється і виживає також і завдяки фермерам. Отже, ті, хто вчинили ці злочини точно не зацікавлені в українському мирі і перемозі цивілізованого світу. Ми закликаємо правоохоронні ограни Польщі дати негайну реакцію», – прокоментував інцидент віце-премʼєр-міністр Олександр Кубраков.

Як повідомила RMF FM комісар поліції міста Хелм Єва Чиж, український потяг, що складався з близько 80 вагонів, в'їхав до Польщі два дні тому і очікував на митне оформлення.

«Вранці до поліції надійшло повідомлення про розсипане зерно. Ми перевірили територію, опитали свідків і передамо справу в прокуратуру», – сказала Чиж.

За її словами, цей інцидент важко повʼязати з протестами фермерів.

Нагадаємо, на цьому ж залізничному пункті пропуску «Дорогуськ» 22 лютого невідомі пошкодили ріпак, що прямував транзитом через Польщу до німецького Гамбургу, в трьох зерновозах.

До цього, 20 лютого польські фермери посилили протести поблизу ПП «Медика-Шегині». Протестувальники перекрили залізницю та висипали українське збіжжя з вантажного вагону на колії.