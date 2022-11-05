Військові навчання триватимуть до 9 листопада

На полігоні Нова Демба Підкарпатського воєводства Польщі сьогодні розпочалися найбільші військові навчання країн Вишеградської групи Puma-2022 Про це повідомляє PAP з посиланням на слова речника 18-ї механізованої дивізії майора Пшемислава Ліпчинського.

Сценарій навчань країн Вишеградської групи (Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина) під назвою Puma-2022 враховуватиме аспекти російської повномасштабної агресії проти України. У навчаннях також беруть участь війська із Великої Британії та США.

Військові навчання триватимуть до 9 листопада.

Метою навчань є підвищення оперативної сумісності військ, а також перевірка вміння планувати, організовувати і проводити тактичні операції у взаємодії з союзниками.

Відомо, що у військових маневрах беруть участь близько двох тисяч військовослужбовців та близько 300 одиниць військової техніки.

За словами Липчиньського, сценарії охоплюють, наприклад, маневрування оборони, форсування водної перешкоди на річці Сан, ліквідацію зараження хімічними підрозділами, перевірку порядку виклику артилерійського вогню і медичної евакуації, комплексне пожежогасіння. Завдання будуть виконуватися вдень і вночі.

Паралельно з Puma-2022 проходитимуть також командно-штабні навчання System-22, Gepard-22 та San-22.

Додамо, що 22 жовтня країни НАТО почали військові навчання поблизу кордонів з Білоруссю та Україною. У цих вишколах беруть участь Польща й армії Словаччини, Чехії та Угорщини, а також деякі підрозділи з Великої Британії та США.