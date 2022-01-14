У п'ятницю, 14 січня, польський портал Onet з посиланням на власні джерела повідомив про великий витік даних про матеріально-технічне забезпечення армії Польщі. Міністерство оборони заявляє, що дані й так можна було знайти у відкритому доступі.

Польські ЗМІ повідомляють, що в мережу потрапили майже 1,8 млн записів з ресурсної бази польської армії. На думку експертів, витік цих даних дуже цінний для іноземних спецслужб. У мережу виклали усе про базу ресурсів польської армії: від ноутбуків, білизни і ковдр до винищувачів та ракет. Це, наприклад, закупівля ізраїльських протитанкових ракет Spike, німецьких танків Leopard або американських винищувачів F-16. Значна частина даних стосується обладнання з колишнього СРСР.

Джерело видання повідомило, що на поточний момент базу даних завантажили користувачі більш ніж з десятка країн, включаючи Росію і Китай.

«Оприлюднені військові дані становлять 1757390 записів. Щоб продемонструвати масштаби витоку, достатньо сказати, що кількість вогнепальної зброї калібру до 30 мм, її частин та інструментів становить 2800 предметів. З більш ніж 1,7 млн оприлюднених записів випливає детальний стан володіння всією польською армією, а також нестача її обладнання. З перепису можна визначити, наприклад, яка техніка не працює чи чого не вистачає польській армії», – пише видання з посиланням на польських військових.

Імовірним джерелом витоку видання називає Інспекцію підтримки збройних сил у Бидгощі, яка займається закупівлями для армії.

На повідомлення ЗМІ відреагували в Міністерстві оборони Польщі. В оборонному відомстві заявили, що ця інформація й так була загальнодоступною. У мережі також розмістили публічні дані із реєстру, який веде Інспекція підтримки Збройних Сил.

«Їх можна отримати на основі відкритих та опублікованих процедур державних закупівель», – йдеться в офіційній заяві польського Міноборони.

У міністерстві наголошують, що в базі немає подробиць про кількість та інші характеристики закупленого обладнання. Її публікація не загрожує державній безпеці чи роботі збройних сил Польщі.

«Ми хочемо підкреслити, що оприлюднення даних не означає жодної небезпеки для безпеки держави чи функціонування Збройних сил Польщі», – йдеться у повідомленні міністерства, яке цитує агентство АР.

У відомстві також уточнили, що порушення безпеки ІТ-системи не було. Розслідування інциденту проводить військова поліція. Попередньо інцидент стався через недбалість одного зі співробітників інспекції, відповідального за закупівлі.

Проте опозиція закликала звільнити міністра оборони в правому уряді.

Як інформував ZAXID.NET, у ніч на п'ятницю, 14 січня, від атаки хакерів постраждали сайти кількох українських державних структур, серед яких є урядові сайти.

Хакери залишили на зламаних ресурсах провокаційні повідомлення українською, російською та польською мовами. Повідомлення польською було написано з граматичними помилками. Витоку даних з українських ресурсів не сталося.

Цю атаку назвали найбільшою за своїм охопленням за останні чотири роки. Інцидент такого масштабу не лише спровокував розслідування органами Служби державної безпеки, а й привернув увагу західних партнерів.