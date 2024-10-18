Засуджений хотів отримувати фото військової техніки від організатора протестів на кордоні

Люблінський окружний суд визнав винним у підбурюванні до шпигунства 26-річного українця Олександра Д. й 27 вересня призначив йому два роки й вісім місяців в'язниці. Національна прокуратура Польщі 16 жовтня повідомила, що засуджений намагався домовитися з громадянином Польщі про зйомку військової техніки, яка прямує до України.

За інформацією прокуратури, звернувся до одного з організаторів протестів перевізників на польсько-українському кордоні наприкінці 2023 року й намагався вмовити його фотографувати військову техніку, яку постачають до України. Олександр Д. погрожував поляку й пропонував винагороду розміром 15 тис. євро.

Працівники Агентства внутрішньої безпеки 9 березня 2024 року затримали Олександра Д. Під час судових засідань він перепросив у громадянина Польщі за погрози. У прокуратурі зазначили, що чоловіки примирилися.

Нагадаємо, що польські перевізники почали блокувати кордон на початку листопада 2023 року. Вони вимагали, щоб українським перевізникам повернули процедуру отримання дозволів на в'їзд до ЄС й скасували транспортний безвіз. Згодом до перевізників приєдналися фермери, які неодноразово висипали з вагонів українське зерно. Блокування кордону тривало до кінця квітня 2024 року.

Один із лідерів протестів та представник антиукраїнської партії «Конфедерації» Рафал Меклер звинувачував українську армію в тому, що вона отримує пальне, а потім продає його перевізникам, які їдуть в Польщу й витісняють місцевий бізнес. Він заперечив звинувачення, що поляки блокують допомогу Україні й опублікував фото колони військової техніки, яка перетинає кордон. Меклер видалив публікацію, коли отримав критику й звинувачення в тому, що він допомагає росіянам.