Словак найняв кілера з Черкас

У Польщі затримали 56-річного словака, якого розшукував Інтерпол за підозрою в замовленні вбивства тернопільського бізнесмена, пише сілезька поліція. У квітні 2024 року кілер тричі вистрілив у його Porsche Cayenne біля власного будинку. Бізнесмен вижив, а виконавця замаху затримали за кілька місяців.

Наприкінці серпня 2026 року українські правоохоронці повідомили польську сторону про розшук 56-річного словака – на той момент він уже перебував у Польщі. За кілька днів польські поліцейські затримали його у Ченстохові на півдні Польщі.

Польська поліція не розкриває деталі замаху – лише зазначає, що інцидент відбувся у квітні у 2024 році неподалік Тернополя. Співставляючи події, у 2024 році з 19 на 20 квітня 60-річний тернопілський бізнесмен заїхав на Porsche Cayenne на подвір’я власного будинку. У цей момент кілер – 35-річний житель Черкас – відкрив вогонь по його автомобілю. Він тричі вистрілив у машину, внаслідок чого бізнесмен отримав три кульові поранення.

Потерпілого госпіталізували у важкому стані, однак медикам вдалося врятувати його життя. Тоді поліція повідомляла, що бізнесмен має стосунок до кримінального світу, однак імʼя та прізвище бізнесмена не розголошували. Тоді ж сайт «Тернополяни», посилаючись на власні джерела, зазначив, що мова йде про Павла Коцура.

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У липні 2024 року українські правоохоронці затримали виконавця замаху. За даними поліції, чоловік близько чотирьох місяців готував напад: стежив за потерпілим, збирав інформацію про нього та відстежував його маршрути. Для цього він орендував житло у Тернополі та придбав автомобіль.