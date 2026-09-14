У Польщі затримали словака, який замовив вбивство тернопільського кримінального авторитета
Йдеться про замах, який стався у квітні 2024 року неподалік Тернополя
У Польщі затримали 56-річного словака, якого розшукував Інтерпол за підозрою в замовленні вбивства тернопільського бізнесмена, пише сілезька поліція. У квітні 2024 року кілер тричі вистрілив у його Porsche Cayenne біля власного будинку. Бізнесмен вижив, а виконавця замаху затримали за кілька місяців.
Наприкінці серпня 2026 року українські правоохоронці повідомили польську сторону про розшук 56-річного словака – на той момент він уже перебував у Польщі. За кілька днів польські поліцейські затримали його у Ченстохові на півдні Польщі.
Польська поліція не розкриває деталі замаху – лише зазначає, що інцидент відбувся у квітні у 2024 році неподалік Тернополя. Співставляючи події, у 2024 році з 19 на 20 квітня 60-річний тернопілський бізнесмен заїхав на Porsche Cayenne на подвір’я власного будинку. У цей момент кілер – 35-річний житель Черкас – відкрив вогонь по його автомобілю. Він тричі вистрілив у машину, внаслідок чого бізнесмен отримав три кульові поранення.
Потерпілого госпіталізували у важкому стані, однак медикам вдалося врятувати його життя. Тоді поліція повідомляла, що бізнесмен має стосунок до кримінального світу, однак імʼя та прізвище бізнесмена не розголошували. Тоді ж сайт «Тернополяни», посилаючись на власні джерела, зазначив, що мова йде про Павла Коцура.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
У липні 2024 року українські правоохоронці затримали виконавця замаху. За даними поліції, чоловік близько чотирьох місяців готував напад: стежив за потерпілим, збирав інформацію про нього та відстежував його маршрути. Для цього він орендував житло у Тернополі та придбав автомобіль.
Після замаху кілер намагався втекти з України. За даними українських правоохоронців, за вбивство він мав отримати 25 тис. доларів.
Польська поліція підтвердила ZAXID.NET, що кілер і замовник – дві різні особи. У Ченстохові затримали 56-річного словака, який, за даними української сторони, замовив вбивство. У 2024 році його вже затримували у Польщі у справі про шахрайство та участь в організованій злочинній групі, яка підробляла долари, євро та польські злоті. Тоді правоохоронці вилучили майже 1700 фальшивих банкнот. У цій справі обвинувачення висунули сімом людям, а розслідування досі триває.
Водночас польські правоохоронці не повідомляють, чому саме словак міг замовити вбивство та скільки грошей він мав заплатити кілеру.
Наразі польські правоохоронці проводять процедуру за Червоною нотою Інтерполу та готують передачу 56-річного словака українській стороні.
Павло Коцур відомий у місцевих кримінальних колах за прізвиськом «Запорізький». У 2024 році його затримали за підозрою у налагодженні наркотрафіку кокаїну з Європи в Україну. Також сайт «Тернополянин» розповів, що Коцур взяв близько 10 млн грн в одній із штурмових бригад ЗСУ для придбання безпілотників, однак безпілотників військові так і не побачили.