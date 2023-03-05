У Радлові, що в Малопольському воєводстві, згоріли машини швидкої допомоги для України

Автомобілі швидкої допомоги, зібрані місцевими волонтерами для передачі українським лікарням у Харківській та Сумській областях, були спалені у Польщі. Про це повідомив польський телеканал TVN24.

Інцидент стався пізно увечері у п'ятницю, 3 березня, поряд із будинком міськадміністрації Радлува, що в Малопольському воєводстві. Одна швидка повністю згоріла, а друга була серйозно пошкоджена, проте її можна відновити. Крім того, вогнем також пошкоджені дві автівки, які стояли поруч із авто швидкої допомоги і які також мали відправитися до України.

Загалом планувалося доставити десять автомобілів – шість санітарних і чотири пікапи. Після пожежі колона скоротилася до чотирьох автомобілів швидкої допомоги та двох пікапів. Друга частина транспорту – дві вантажівки з медичним обладнанням – ці машини не постраждали і також поїхали в Україну. Збір здійснював фонд «Сила майбутнього» (Moc Przyszłości).

Поліція вже затримала підозрюваного у підпалі завдяки записам камер відеоспостереження. Як повідомляється, це місцевий 35-річний житель, який у 2019 році вже притягувався до відповідальності за подібний злочин.

Натомість представники фонду «Сила майбутнього» оголосили про збір для закупівлі нового автомобіля швидкої допомоги.