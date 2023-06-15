Попри побудову муру міграційна криза на кордоні Польщі та Білорусі продовжується

Польські прикордонники заявили, що у них вперше вистрілили з території Білорусі. Інцидент стався кілька днів тому та ніс загрозу для життя польських службовців, повідомило у четвер, 15 червня, RMF24 із посиланням на польську держприкордонслужбу.

За даними видання, наразі невідомо, хто саме і з чого стріляв по польських прикордонниках. Внаслідок пострілу було пошкоджено бокове дзеркало та вікно автомобіля, в якому перебували двоє прикордонників.

За словами речника прикордонної служби Польщі Аркадіуша Тивонюка, достеменно невідомо, з якої зброї здійснили постріл, але його швидкість та кінетична енергія були значними. Він припустив, що з білоруського кордону могли стріляти з пневматики.

«Не знаю, чи стріляли з якоїсь пневматичної зброї, але в будь-якому випадку він пройшов через бічне вікно транспортного засобу, вилетів з іншого боку і пройшов через інше вікно. Наголошую, що в транспортному засобі перебували двоє офіцерів, що також загрожувало їхньому життю та здоров'ю», – заявив Аркадіуш Тивонюк.

Представник прикордонників додав, що польських прикордонників регулярно закидують камінням та гілками у вогні переселенці з території Білорусі. Найбільше мігрантів на кордоні з Польщею прибуває з Афганістану, Сирії, Сомалі, Ємену та Іраку.

За даними польської прикордонної служби, від початку 2023 року прикордонники зафіксували понад 12 тис. спроб перетнути польський кордон з Білорусі. Контролювати ситуацію допомагає 200-кілометрова стіна на сухопутному кордоні країн. Попри це, після початку повномасштабної війни Росії проти України Польща продовжила укріплювати кордон з Білоруссю – у березні 2023 країна почала зводити протитанкові укріплення, а у травні завершила продовження захисного муру від мігрантів, який простягається на 206 км та має відеокамери й датчики руху.