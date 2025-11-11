В'ячеслав Тютюнник перебуває за кордоном з 2022 року

У понеділок, 10 листопада, Полтавська міська територіальна виборча комісія проголосувала за реєстрацію представника від партії «Слуга народу» В’ячеслава Тютюнника депутатом. Тютюнник у 2022 році виїхав з України та не повернувся, повідомив полтавський ресурс «Зміст».

12 членів ТВК проголосували за реєстрацію Тютюнника депутатом, двоє утрималися. Сам Тютюнник наразі проживає в США та надіслав для реєстрації заяву з електронним підписом.

«Суперечка щодо обрання його депутатом кілька років ґрунтувалася на тому, що він виїхав з України по системі “Шлях” і не повернувся. У коментарі журналістам він сказав, що хоче приїхати у березні 2024 року, але цього так і не сталося, адже війна в Україні триває», – повідомили журналісти.

За даними видання, раніше «Слуга народу» намагалася завести Тютюнника в міськраду – у 2023 році, коли кандидат вже не перебував в Україні, його визнали обраним за черговістю. Втім, тоді зареєструвати його в раді не змогли.

Раніш інтернет-видання «Полтавщина» писало, що ТВК звернулося до ДПСУ, щоб з’ясувати, скільки Тютюнника не було в Україні. Тоді у комісії заявляли, що в разі перебування за кордоном понад 90 днів Тютюнника не зареєструють депутатом.